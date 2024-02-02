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        Artvin'de sokakta tabancayla karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Artvin'in Arhavi ilçesinde sokakta tabancayla ateş ederek karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:05 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:05
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        Artvin'de sokakta tabancayla karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde sokakta tabancayla ateş ederek karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        İlçenin Musazade Mahallesi'nde E.T. (30) ile boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Hacer T. arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T, silahla önce karısına ateş etti, ardından da intihar girişiminde bulundu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 38 yaşındaki Hacer T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        E.T'nin ise Artvin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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