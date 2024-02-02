Artvin'de sokakta tabancayla karısını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Artvin'in Arhavi ilçesinde sokakta tabancayla ateş ederek karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.
Artvin'in Arhavi ilçesinde sokakta tabancayla ateş ederek karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.
İlçenin Musazade Mahallesi'nde E.T. (30) ile boşanma aşamasında oldukları iddia edilen Hacer T. arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T, silahla önce karısına ateş etti, ardından da intihar girişiminde bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 38 yaşındaki Hacer T, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
E.T'nin ise Artvin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
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