Artvin'de maden ve madencilik faaliyetleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Pekdemir, dünyada ticareti yapılan 90 madenden 70'inin Türkiye'de bulunduğunu, maden çeşitliliği açısından Türkiye'nin 7. sırada olduğunu söyledi.

Pekdemir, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen maden ve madencilik faaliyetleri bilgilendirme toplantısında, Türkiye ve Artvin'deki madencilik faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Günümüzde maden tüketiminin refah seviyesinin bir göstergesi olduğunu belirten Pekdemir, gelişmiş ülkelerin daha fazla maden kullandığını ifade etti.

"Dünyadaki metalik madenlerin sadece binde 4'ü ülkemizde yer alıyor. Kömür madenlerinin yüzde 2'si, endüstriyel madenlerin ise yüzde 2,1'i ülkemizde yer alıyor. Ülkemizde maden rezervleri az olmasına rağmen maden çeşitliliği yüksek. Dünyada ticareti yapılan 90 madenden 70'i Türkiye'de bulunuyor. Maden çeşitliliği açısından Türkiye 7. sırada. Madenciliğin Türkiye ekonomisine katkısı, gayrisafi yurt içi hasıla payı yüzde 1,2. Türkiye'de 2023 yılında madenciliğin 307 milyar lira gayri safi milli hasılaya katkısı olmuştur. Türkiye 2023 yılında 837 milyon ton maden üretimi yaptı. Bunun yüzde 70'i çimento hammaddeleri. Yüzde 5,38'i metalik madenler, yüzde 9,94'ü enerji hammaddeleri, yüzde 2'si doğal taşlar olarak karşımıza çıkıyor."

Türkiye'nin sanıldığı gibi zengin maden kaynaklarına sahip bir ülke olmadığını kaydeden Pekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Pekdemir, Türkiye'de en çok ihracatı yapılan madenin işlenmiş mermer olduğunu, bunu bakır, krom ve çinko cevherlerinin takip ettiğini belirterek, en fazla maden ihracatının 1,6 milyar dolarla Çin'e yapıldığını, bu ülkeyi Amerika, Bulgaristan, Hindistan ve İtalya'nın izlediğini söyledi.

Basında yer alan, Artvin'in yüzde 71'inin maden ruhsat alanı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Pekdemir, "Artvin'de tüm arama ve işletme ruhsatlarının Artvin ilinin yüzölçümüne oranı yüzde 22,02'dir. İşletme izinli ruhsat oranı ise 1,11'dir. Doğrudan kazı yapılan alan 10 binde 7'dir. Artvin'de 39 arama, 39 işletme, toplamda da 78 maden ruhsatı bulunuyor." dedi.