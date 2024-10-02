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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde 15,5 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:42 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:55
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde 15,5 kilogram kubar esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında ilçeye bağlı Uğur köyünde H.A'nın (37) evinde üç dedektör köpekle arama yaptı.

        Evde 15,5 kilogram kubar esrar ile 9 kök kenevir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.A, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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