Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında ilçeye bağlı Uğur köyünde H.A'nın (37) evinde üç dedektör köpekle arama yaptı.

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