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        Artvin Valisi Ergün, İl Özel İdaresini ziyaret etti

        Artvin Valisi Turan Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:03
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        Artvin Valisi Ergün, İl Özel İdaresini ziyaret etti
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        Artvin Valisi Turan Ergün, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

        Genel Sekreter Kemal Demirel ve birim müdürleri ile bir araya gelen Ergün, İl Özel İdaresi'nin genel durumu, yürütülen ve planlanan yatırımlar, mevcut alt ve üstyapı çalışmaları ile personel durumu hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlara hizmet odaklı kurumların başında İl Özel İdaresinin geldiğini belirten Ergün, "Devlet olarak özellikle kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşlara en iyi şekilde ve en kısa sürede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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