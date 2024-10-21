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        Artvin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

        Artvin İl Koordinasyon Kurulu, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:27 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:44
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        Artvin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
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        Artvin İl Koordinasyon Kurulu, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

        Vali Ergün, Valilik Çoruh Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 2024'te 305 proje üzerinde çalışıldığını, bu projelerden 92’sinin tamamlandığı, 172’sinin çalışmalarına devam edildiği söyledi.

        Projelerin toplam tutarının 54,7 milyar lira olduğunu aktaran Ergün, 305 projenin 242’sinin yatırımcı bölge ve il müdürlüklerine, 10’unun belediyelere, 53’ünün de köylere hizmet götürme birliklerince uygulanan projelere ait olduğunu belirtti.

        Ergün’ün konuşmasının ardından söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

        Bu arada, Ergün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarını kutladı.

        Toplantıya, vali yardımcıları Berker Çırak ve Ali Ekber Ateş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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