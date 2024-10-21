Artvin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Toplantıya, vali yardımcıları Berker Çırak ve Ali Ekber Ateş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bu arada, Ergün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarını kutladı.

Ergün’ün konuşmasının ardından söz alan yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri, il genelinde yatırımların gerçekleşme durumu ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Projelerin toplam tutarının 54,7 milyar lira olduğunu aktaran Ergün, 305 projenin 242’sinin yatırımcı bölge ve il müdürlüklerine, 10’unun belediyelere, 53’ünün de köylere hizmet götürme birliklerince uygulanan projelere ait olduğunu belirtti.

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