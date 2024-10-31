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        Artvin'de derede mahsur kalan karaca kurtarıldı

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde derede mahsur kalan karaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 19:09 Güncelleme: 31.10.2024 - 19:09
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        Artvin'de derede mahsur kalan karaca kurtarıldı
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        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde derede mahsur kalan karaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçe merkezinde kenarları taşkın koruma duvarıyla çevrili Halbaşı Deresi'ne düşen karaca mahsur kaldı.

        Yoldan geçerken durumu fark eden vatandaşlar, Kemalpaşa Belediyesi yetkililerine haber verdi.

        İhbar üzerine kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerince dereden çıkartılan karaca, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek, Artvin Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Karaca, daha sonra ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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