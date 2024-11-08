AK Parti Artvin Milletvekili Çelik'ten Vali Ergün'e ziyaret

Vali Ergün ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Ergün, makamında bir araya geldiği Milletvekili Faruk Çelik ve AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ile sohbet etti.

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