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        AK Parti Artvin Milletvekili Çelik'ten Vali Ergün'e ziyaret

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Vali Turan Ergün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:14 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:19
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        AK Parti Artvin Milletvekili Çelik'ten Vali Ergün'e ziyaret
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        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Vali Turan Ergün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Vali Ergün, makamında bir araya geldiği Milletvekili Faruk Çelik ve AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ile sohbet etti.

        Çelik, 19 Eylül'de Artvin Valiliğine atanan Ergün'e görevinin hayırlı olması dileğini iletti.

        Vali Ergün ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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