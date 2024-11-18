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        Artvin'de tünelde sıkışan tır nedeniyle ulaşım iki saat aksadı

        Artvin'de yük taşıyan tırın tünel içinde sıkışması sonucu Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:51 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:55
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        Artvin'de tünelde sıkışan tır nedeniyle ulaşım iki saat aksadı
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        Artvin'de yük taşıyan tırın tünel içinde sıkışması sonucu Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım aksadı.

        Maden öğütme eleği taşıyan 54 B 6743 plakalı tır, Artvin-Erzurum kara yolunun Sebzeciler köyü mevkisindeki T21 tüneli içinde sıkıştı.

        Bunun üzerine kara yolunun Erzurum istikameti ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden güvenli şekilde çıkartılan tır, yoluna devam etti.

        Söz konusu olay nedeniyle Erzurum istikametinde ulaşım 2 saat aksadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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