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        Artvin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

        Artvin'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:04
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        Artvin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı
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        Artvin'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından emekli öğretmen Ergül Türk açılış konuşması yaptı.

        Artvin Valisi Turan Ergün, törende yaptığı konuşmada, dünyanın en onurlu mesleklerinin başında gelen öğretmenliğin, emekliliği olmayan, emek, özveri, çalışkanlık ve fedakarlık isteyen, manevi doyumu hiçbir meslekte bulunamayacak kadar kutsal, bedeli hiçbir maddi karşılık ile ölçülemeyecek kadar saygın bir meslek olduğunu söyledi.

        Artvin genelinde 160 okulda, 2 bin 214 öğretmen ve 23 bin 244 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

        "Eğitime ayrılan payın ve verilen değerin her geçen gün arttığı ilimizde, sizlerin rehberliğinde öğrencilerimiz çeşitli alanlarda önemli başarılara imza atmaktadırlar. Başarı inanç, azim ve fedakarlıklarla yürüttüğümüz uzun bir mücadelenin zaferidir. Bu zaferin arkasında, öğrencilerimiz kadar onların hayallerinin gerçekleşmesinde gece gündüz demeden büyük emek veren ve haklarını asla ödeyemeyeceğimiz öğretmenlerimizin de olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi sevgi, minnet ve şükranla yad ediyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

        Mesleğe yeni başlayan 50 aday öğretmenin yemin ettiği programda, emekli öğretmenlere de hizmet şeref belgesi verildi.

        Öğretmenler tarafından şiirler ve türküler okunan program ilde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye takdiminin ardından sona erdi.

        Kutlamalar kapsamında "Artvin'de Eğitime Gönül Veren Öğretmenlerimiz" adlı fotoğraf sergisi de açıldı.

        Törene, Vali Turan Ergün ve eşi Hülya Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Şimşek, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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