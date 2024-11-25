Artvin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı

Artvin'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan program, Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından emekli öğretmen Ergül Türk açılış konuşması yaptı.

Artvin Valisi Turan Ergün, törende yaptığı konuşmada, dünyanın en onurlu mesleklerinin başında gelen öğretmenliğin, emekliliği olmayan, emek, özveri, çalışkanlık ve fedakarlık isteyen, manevi doyumu hiçbir meslekte bulunamayacak kadar kutsal, bedeli hiçbir maddi karşılık ile ölçülemeyecek kadar saygın bir meslek olduğunu söyledi.

Artvin genelinde 160 okulda, 2 bin 214 öğretmen ve 23 bin 244 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü ifade eden Ergün, şunları kaydetti: