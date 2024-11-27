Artvin'in 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Artvin'in Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

Ardanuç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.