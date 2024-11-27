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        Artvin'in 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Artvin'in Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 23:15 Güncelleme: 27.11.2024 - 23:15
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        Artvin'in 2 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Artvin'in Ardanuç ve Yusufeli ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

        Ardanuç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışının meteorolojiden alınan verilere göre gece geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

        Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için 28 Kasım Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

        Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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