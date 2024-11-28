Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle kontrollü sağlanıyor

Yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 19'uncu kilometresindeki Hamamlı mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.

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