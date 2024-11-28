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        Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle kontrollü sağlanıyor

        Heyelan meydana gelen Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:09
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        Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle kontrollü sağlanıyor
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        Heyelan meydana gelen Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 19'uncu kilometresindeki Hamamlı mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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