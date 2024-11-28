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        Artvin Valisi Ergün'den Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyaret

        Artvin Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:08
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        Artvin Valisi Ergün'den Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyaret
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        Artvin Valisi Turan Ergün, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Vali Ergün, vatandaşların huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan personele kolaylıklar diledi.

        Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik de hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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