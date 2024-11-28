Artvin Valisi Ergün'den Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyaret

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik de hazır bulundu.

Vali Ergün, vatandaşların huzuru ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan personele kolaylıklar diledi.

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