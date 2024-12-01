Artvin'de şarampole yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Artvin'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Artvin'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Murat T'nin (37) kullandığı 08 ABL 169 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Dokuzoğul köyünde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Deniz Arda Y. (18) ve Vehbi Y. (47) yaralandı.
Yaralılar sıkıştıkları araçtan ekiplerin yoğun uğraşları sonucu çıkartılarak Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücutlarında kırıklar tespit edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
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