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        Artvin'de şarampole yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        Artvin'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:23
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        Artvin'de şarampole yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        Artvin'de kamyonetin şarampole yuvarlandığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Murat T'nin (37) kullandığı 08 ABL 169 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Dokuzoğul köyünde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Deniz Arda Y. (18) ve Vehbi Y. (47) yaralandı.

        Yaralılar sıkıştıkları araçtan ekiplerin yoğun uğraşları sonucu çıkartılarak Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Vücutlarında kırıklar tespit edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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