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        Artvin'de kamyonetin dereye düştüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:57
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        Artvin'de kamyonetin dereye düştüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Sundura Mahallesi'nde Cansu T'nin kullandığı 08 ABP 918 plakalı kamyonet, yol kenarındaki Sundura Deresi'ne düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan Tuğba Aydın öldü, sürücü Cansu T. ile Figen Parlak yaralandı.

        Yaralılar, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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