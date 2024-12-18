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        Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:16
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        Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Artvin'de kar nedeniyle 79 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl genelinde yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde aralıklarla devam eden kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle merkezde 2, Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 11 ve Yusufeli'nde 1 olmak üzere 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinin 65 personeli, 54 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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