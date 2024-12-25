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        Artvin'de kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor

        Artvin'de, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:44 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:49
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        Artvin'de kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Artvin'de, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.

        Vali Turan Ergün başkanlığında Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Berker Çırak, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, kaymakamlar, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile bazı kurum amirleri ve sivil toplum kurumuşlarının temsilcileri katıldı.

        Ergün, zararlının popülasyonunun azaltılmasına yönelik yoğun gayret içerisinde olduklarını söyledi.

        Kahverengi kokarcanın kentte 2018'de yoğun olarak görülmeye başladığını belirten Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığının eylem planı doğrultusunda zararlıya karşı mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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