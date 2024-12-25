Artvin'de kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Artvin'de, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında toplantı düzenlendi.

Vali Turan Ergün başkanlığında Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Berker Çırak, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, kaymakamlar, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile bazı kurum amirleri ve sivil toplum kurumuşlarının temsilcileri katıldı.