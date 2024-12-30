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        Artvin'de depoda çıkan yangın hasara neden oldu

        Artvin'in Arhavi ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:00
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        Artvin'de depoda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Boğaziçi Mahallesindeki 6 katlı binanın giriş katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Plastik ağırlıklı ürünler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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