Artvin'de depoda çıkan yangın hasara neden oldu
Artvin'in Arhavi ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara yol açtı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde bir depoda çıkan yangın hasara yol açtı.
Boğaziçi Mahallesindeki 6 katlı binanın giriş katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Plastik ağırlıklı ürünler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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