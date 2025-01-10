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        Artvin'de bir kişi bankanın fazladan ödediği 100 bin lirayı iade etti

        Artvin'in Hopa ilçesinde Muzaffer Üçüncü, bankanın fazladan ödediği 100 bin lirayı iade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:30 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:30
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        Artvin'de bir kişi bankanın fazladan ödediği 100 bin lirayı iade etti
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        Artvin'in Hopa ilçesinde Muzaffer Üçüncü, bankanın fazladan ödediği 100 bin lirayı iade etti.

        Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Üçüncü, iki gün önce hesabından 100 bin lira çekmek için bankanın Hopa şubesine gitti.

        Hesabından 100 bin lira çekmek için işlem yapılmasını isteyen Üçüncü, görevlinin teslim ettiği parayı çantasına koyarak şubeden ayrıldı.

        Üçüncü, daha sonra döviz bürosunda işlem yaptırdığı sırada 200 bin lira verildiğini fark etti.

        Bankaya geri giden Üçüncü, durumu anlatarak 100 bin lirayı teslim etti.

        Üçüncü, AA muhabirine, paranın fazla olduğunu anlayınca geri götürdüğünü belirterek, "Haram para yemek istemedim. Biz, dededen, babadan böyle gördük. Benim olmayan parayı kullanmak istemedim. Her duyarlı vatandaş gibi insanlığımı yaptım. Ben parayı vermesem o çalışan mağdur olabilirdi, maaşından kesinti yapılabilirdi. Böyle bir şey olsun istemedim. Benim yaptığım, her vatandaşın yapması gereken şey." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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