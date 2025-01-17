Artvin'de jandarma ekiplerince geçen yıl asayiş olaylarının yüzde 98,36'sı aydınlatıldı

Artvin Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2024'te meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 98,36'sının aydınlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl asayiş olayları arasında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun yüzde 100'ünün, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun ise yüzde 97,22'sinin aydınlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, asayiş uygulamaları kapsamında icra edilen 31 bin 445 devriye faaliyeti ile 494 bin 843 şahıs ve 193 bin 977 aracın kontrol edildiği, 1361 aranan şahsın yakalanarak haklarında işlem yapıldığı kaydedildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında 17 bin 139 kişiye eğitim verildiği, KADES uygulamasının 1594 kişi tarafından cep telefonlarına indirilmesinin sağlandığı aktarıldı.

Çevre suçları kapsamında 19 olaya müdahale edilerek idari ve adli işlem uygulandığı, ayrıca hayvanların zorlu kış şartlarında yaşamlarını sürdürebilmeleri maksadıyla doğaya yem bırakıldığı vurgulandı.