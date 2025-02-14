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        Şampiyon güreşçi memleketi Yusufeli'nde coşkuyla karşılandı

        Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakalarında 92 kiloda şampiyon olan Alperen Tokgöz, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:47
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        Şampiyon güreşçi memleketi Yusufeli'nde coşkuyla karşılandı
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        Sivas'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakalarında 92 kiloda şampiyon olan Alperen Tokgöz, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde coşkuyla karşılandı.

        İlçe sakinlerinin çiçek hediye ettiği Tokgöz, şehir turunun ardından Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Barış Demirci'ye ziyarette bulundu.

        Kaymakam Başara, makamında kabul ettiği Tokgöz'ü kutlayarak, genç sporcunun başarısının tüm ilçeyi gururlandırdığını söyledi.

        Yusufeli'nin pek çok branşta başarılı sporcular çıkaran bir ilçe olduğunu belirten Başara, "Alperen de burada yetişmiş ve sonrasında İstanbul'a transfer olmuş bir güreşçimiz. Burada hocalarımızın attığı tohumun karşılığını alıyoruz. Sporcumuz, Türkiye Şampiyonluğundan sonra mart ayında yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılacak. İnşallah orada da güzel başarılar elde edip bizi gururlandırır." dedi.

        Tokgöz, daha sonra Belediye Başkanı Barış Demirci ile bir araya geldi.

        Demirci, Alperen Tokgöz'ün babasının belediyede mesai arkadaşları olduğunu ifade ederek, "Sporcumuzun şampiyon olmasının onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizim elimizde büyüdü diyebiliriz. Yusufeli olarak ilk kez bu duyguyu yaşamıyoruz. Yusufeli'de güreş alanında başarı elde etmiş pehlivanlarımız var ama bu işin süreklilik arz etmesi bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızın başarıları ile gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, başarılarınızın devamını diliyorum. Belediye olarak sporcularımızı her daim destekliyoruz, üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız." diye konuştu.

        Alperen Tokgöz de çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek, "Bana destek olan Belediye Başkanımız Barış Demirci ve Yusufeli halkına teşekkür ediyorum. 8 Mart'ta Avrupa Şampiyonası var, hedefim altın madalya. Daha sonrasında da ekimde yapılacak Dünya Şampiyonasına katılarak burada ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadesini kullandı.

        Başkan Demirci, genç güreşçiye altın hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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