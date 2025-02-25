Artvin'de kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 50 koyun telef oldu

Olay sırasında 50 koyunun ise telef olduğu tespit edildi.

Çatının yanı sıra duvarlarının bir kısmı da çöken ahırın enkazından 200'e yakın koyun ve kuzu çıkarıldı.

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