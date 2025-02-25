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        Artvin'de kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 50 koyun telef oldu

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 50 koyun telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:59 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:59
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        Artvin'de kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 50 koyun telef oldu
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        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 50 koyun telef oldu.

        İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde gece saatlerinde Hüsnü Gümüşkaya'ya ait ahırın çatısı kar nedeniyle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kar dolayısıyla kapalı yolun iş makineleri yardımıyla açılmasının ardından köye ulaştı.

        Çatının yanı sıra duvarlarının bir kısmı da çöken ahırın enkazından 200'e yakın koyun ve kuzu çıkarıldı.

        Olay sırasında 50 koyunun ise telef olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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