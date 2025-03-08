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        Artvin'de kaçak avlanan 2 kişiye 673 bin lira ceza kesildi

        Artvin'in Murgul ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye toplam 673 bin 766 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 19:31 Güncelleme: 08.03.2025 - 19:42
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        Artvin'de kaçak avlanan 2 kişiye 673 bin lira ceza kesildi
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        Artvin'in Murgul ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye toplam 673 bin 766 lira ceza uygulandı.

        Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Murgul ilçesinde koruma altındaki yaban keçisinin yasa dışı avlandığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

        Jandarma ekiplerince yürütülen takip sonucunda durdurulan 53 ABK 375 plakalı araçta yapılan aramada, zanlıların avladıkları hayvana ait 50 kilogram et ele geçirildi.

        DKMP ekiplerine teslim edilen etlerin laboratuvarda yapılan DNA analizlerinde, yaban keçisine ait olduğu belirlendi.

        Araçta bulunan T.Ç ve O.Ç'ye toplam 673 bin 766 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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