Artvin'de kaçak avlanan 2 kişiye 673 bin lira ceza kesildi

Araçta bulunan T.Ç ve O.Ç'ye toplam 673 bin 766 lira para cezası uygulandı.

DKMP ekiplerine teslim edilen etlerin laboratuvarda yapılan DNA analizlerinde, yaban keçisine ait olduğu belirlendi.

Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Murgul ilçesinde koruma altındaki yaban keçisinin yasa dışı avlandığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

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