Kemalpaşa'da mahallede yaşanan internet altyapı sorunu çözüme kavuşturuldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinin Köprücü köyüne bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki internet altyapı sorunu, "Açık Kapı" sayesinde çözüme kavuşturuldu.

Artvin Valiliği bünyesinde 2018'den beri hizmet veren "Açık Kapı" birimi, vatandaşların taleplerini en hızlı şekilde almak ve sonuçlandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar 9 bin 73 başvurudan 9 bin 49'unun çözüme kavuşturulduğu birimde, son olarak Esentepe Mahallesi'nin internet altyapı sorununun çözülmesi için işlem gerçekleştirildi.

GSM operatörlerinin kapsama alanının yetersiz ve altyapısının olmaması nedeniyle internete ulaşmakta sorun yaşayan mahalle sakinleri, problemin çözülmesi için Artvin Valiliği Açık Kapı birimine başvurdu.

Birimin girişimleri sonra 15 gün içerisinde direkler dikilerek hat çekildi. Abonelik işlemlerini yaptıran mahalle sakinleri, sorunun çözümü dolayısıyla ilgililere teşekkür etti.

Köy sakinlerinden Aynur Şahin, "Talebimizi Artvin Valiliği Açık Kapı birimine ilettik. Geldiler, burada yerinde gördüler ve çok kısa süre içinde internetimiz bağlandı. Çocuklarımız internetten ders çalışıyor. Film izleyip video indirebiliyoruz. Uzaktaki akrabalarımızla görüntülü görüşme yapıyoruz, hasret gideriyoruz." dedi.