Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Kemalpaşa'da mahallede yaşanan internet altyapı sorunu çözüme kavuşturuldu

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinin Köprücü köyüne bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki internet altyapı sorunu, "Açık Kapı" sayesinde çözüme kavuşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemalpaşa'da mahallede yaşanan internet altyapı sorunu çözüme kavuşturuldu
        ABONE OL

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesinin Köprücü köyüne bağlı Esentepe Mahallesi'ndeki internet altyapı sorunu, "Açık Kapı" sayesinde çözüme kavuşturuldu.

        Artvin Valiliği bünyesinde 2018'den beri hizmet veren "Açık Kapı" birimi, vatandaşların taleplerini en hızlı şekilde almak ve sonuçlandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bugüne kadar 9 bin 73 başvurudan 9 bin 49'unun çözüme kavuşturulduğu birimde, son olarak Esentepe Mahallesi'nin internet altyapı sorununun çözülmesi için işlem gerçekleştirildi.

        GSM operatörlerinin kapsama alanının yetersiz ve altyapısının olmaması nedeniyle internete ulaşmakta sorun yaşayan mahalle sakinleri, problemin çözülmesi için Artvin Valiliği Açık Kapı birimine başvurdu.

        Birimin girişimleri sonra 15 gün içerisinde direkler dikilerek hat çekildi. Abonelik işlemlerini yaptıran mahalle sakinleri, sorunun çözümü dolayısıyla ilgililere teşekkür etti.

        Köy sakinlerinden Aynur Şahin, "Talebimizi Artvin Valiliği Açık Kapı birimine ilettik. Geldiler, burada yerinde gördüler ve çok kısa süre içinde internetimiz bağlandı. Çocuklarımız internetten ders çalışıyor. Film izleyip video indirebiliyoruz. Uzaktaki akrabalarımızla görüntülü görüşme yapıyoruz, hasret gideriyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Cezaevi firarisi kaçarken kayboldu
        Cezaevi firarisi kaçarken kayboldu
        Artvin'den Gürcistan'a kaçmaya çalışan mahkum kaybolunca 112 Acil Çağrı Mer...
        Artvin'den Gürcistan'a kaçmaya çalışan mahkum kaybolunca 112 Acil Çağrı Mer...
        Artvin'de heyelan; ahşap ev çatısının üzerine devrildi
        Artvin'de heyelan; ahşap ev çatısının üzerine devrildi
        Artvin'de heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar gördü
        Artvin'de heyelanda 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar gördü
        Artvin'de heyelan nedeniyle 2 ev zarar gördü
        Artvin'de heyelan nedeniyle 2 ev zarar gördü
        Artvin'de binada çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
        Artvin'de binada çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi