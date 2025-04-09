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        Artvin'de "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Artvin'de "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:45 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:49
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        Artvin'de "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
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        Artvin'de "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Turan Ergün, valilikte düzenlediği basın toplantısında, mart ayında kent genelindeki asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin bilgi verdi.

        Asayiş olaylarında kişiye karşı işlenen ve suç unsur içerdiği tespit edilen 82 olayın aydınlatıldığını ifade eden Ergün, suç oranında bir önceki yıla göre yüzde 24 azalma gözlemlediklerini belirtti.

        Ergün, mal varlığına karşı işlenen suç sayısının 28 olduğunu, bu olayların yüzde 57 oranında aydınlatıldığını vurguladı.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arama kararı bulunan 60 kişinin de tutuklanarak adli mercilere teslim edildiğini dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

        "Yapılan operasyonlarda 51,34 gram esrar, 2 bin 381 gram metamfetamin, 3,76 gram skunk, 0.87 gramda eroin ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçle mücadelemizde kesintisizi sürüyor. Artvin'de koruma altında 67 düzenli göçmen var. Bunların tamamı Suriyeli. Bunun dışında düzensiz göçle mücadele kapsamında da geçen ay 11 kişi yakalanarak sınır dışı edildi. Geçen ay bir vatandaşımızda trafik kazasında hayatını kaybetti."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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