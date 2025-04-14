Artvin'de heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Görüntülerde, yola düşen küçük kaya parçalarını temizleyen iş makinesinin heyelan olduğunu fark ederek aniden uzaklaşması yer aldı.

Bölgede son günlerde etkili olan yağışın ardından il merkezindeki Seyitler grup köy yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

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