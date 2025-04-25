TEDAŞ Artvin İl Müdürü Selçuk Er muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıya, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, AK Parti Arhavi İlçe Başkanı Maksut Çorbacı, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Remzi Gedik ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Er, Nakliyeciler Kooperatifinde düzenlenen toplantıda, köylerdeki elektrik iletim hatlarında yapılan planlı çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

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