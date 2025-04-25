Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        TEDAŞ Artvin İl Müdürü Selçuk Er muhtarlarla bir araya geldi

        TEDAŞ Artvin İl Müdürü Selçuk Er, Arhavi ilçesindeki muhtarlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEDAŞ Artvin İl Müdürü Selçuk Er muhtarlarla bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEDAŞ Artvin İl Müdürü Selçuk Er, Arhavi ilçesindeki muhtarlarla buluştu.

        Er, Nakliyeciler Kooperatifinde düzenlenen toplantıda, köylerdeki elektrik iletim hatlarında yapılan planlı çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Katılımcıların sorunlarını dinleyen Er, iyileştirme çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerini aktardı.

        Toplantıya, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, AK Parti Arhavi İlçe Başkanı Maksut Çorbacı, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Remzi Gedik ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Trump'tan Çin açıklaması
        Trump'tan Çin açıklaması
        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
        Donald Trump: Kırım Rusya'da kalacak
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği 7. Olağan kongresi yapıldı
        Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği 7. Olağan kongresi yapıldı
        AK Parti Artvin Milletvekili Çelik Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
        AK Parti Artvin Milletvekili Çelik Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
        Artvin'de sis etkili oldu
        Artvin'de sis etkili oldu
        Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler için uçurtma şenliği düzenlendi
        Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler için uçurtma şenliği düzenlendi
        Arhavi Belediye Başkanı Ataselim, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
        Arhavi Belediye Başkanı Ataselim, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
        Artvin'de 10 suçtan hüküm giyen kişi yakalandı
        Artvin'de 10 suçtan hüküm giyen kişi yakalandı