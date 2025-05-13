Artvin'de kamyonun devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yapılan kontrolde aracın muayenesinin olmadığı, takografının bulunmadığı ve "Ardahan il sınırlarından dışarı çıkamaz" taahhüdünün bulunduğu belirlendi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ali Yıldız (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Aydın ile araçta bulunan Hacı Civelik (52) Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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