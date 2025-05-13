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        Artvin'de kamyonun devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:39
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        Artvin'de kamyonun devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        ARTVİN(A)- Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçedeki Tepeköy köyü yolunda Arif Doğan Aydın'ın (45) kullandığı 75 AD 384 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ali Yıldız (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Aydın ile araçta bulunan Hacı Civelik (52) Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan kontrolde aracın muayenesinin olmadığı, takografının bulunmadığı ve "Ardahan il sınırlarından dışarı çıkamaz" taahhüdünün bulunduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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