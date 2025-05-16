Hopa'da "Aile Şenliği" etkinliği yapıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Hopa Kaymakamlığı koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Hopa Merkez Camisi önünde bir araya gelen protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar hükümet konağına yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, etkinliğe her yaş grubundan kişinin katılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Aile kurumunun korunmasının toplumların geleceği için çok önemli olduğunu ifade eden Arslantürk, "Hopalılar olarak bugün ailenin önemine dikkat çekmek için yediden yetmişe bir araya geldik. Güçlü aile, güçlü toplum. Biz büyük bir aileyiz. Burada güzel bir aile şenliği yaptık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, köylü kadınlarımız daha bir çok kişi burada aile kavramının önemine vurgu yapan etkinlik yaptı" dedi.

Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu etkinlikte, kadınlar tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği stantlar açıldı.