Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi

Yürüyüş sırasında açılan Türk bayrağı sporcu ve vatandaşlar tarafından taşındı.

Ordu'da Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Sırrıpaşa Caddesi'nden İlkadım Anıtı önüne kadar yürüdü.

Fener alayı sonrasında, jandarma, polis, 112 Acil Sağlık, zabıta, itfaiye, AFAD ekipleri ile Artvin Off-Road ve Motosiklet Kulübü üyeleri araçlarıyla şehir turu attı.

Yürüyüşe Artvin Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, kurum müdürleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Yürüyüş sırasında 50 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı sporcu ve vatandaşlar tarafından taşındı.

Katılımcılar bir süre sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet ve İnönü caddelerini geçerek Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi, Türk bayrakları ve meşalelerle Atapark Meydanı'nda toplandı.

Artvin ve Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yapıldı.

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