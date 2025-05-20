Artvin Çoruh Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Artvin Çoruh Üniversitesinde mezuniyet heyecanı yaşandı.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydın, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, kentlerin ekonomik ve sosyal gelişiminde üniversitelerin önemli rol üstlendiğini söyledi.

Artvin Çoruh Üniversitesinin de kente her anlamda değer kattığını vurgulayan Aydın, bu yıl 2 bin 300 öğrencinin mezun olacağını ifade etti.

Aydın, üniversite bünyesindeki her öğrenciyi akademik ve idari personelin emeğiyle hayata hazırladıklarını belirterek, "Bilindiği üzere 2025 yılı, 'Aile Yılı' ilan edildi. Bugün çocuklarınızın en önemli günlerinden biri. Onların bu günlere gelmesinde en büyük pay sizlerin. Allah, evlatlarınızın daha nice güzel günlerini görmeyi nasip etsin." dedi.

Dönem birincisi olan Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Seher Kızmaz'ın da konuşma yaptığı tören, dereceye giren öğrencilere plaket takdimi, halk oyunları gösterisi ve mezunların kep atmasıyla sona erdi.