Artvin'de ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı hiyake kitapları LÖSEV yararına satışa sunuldu
Artvin'in Arhavi ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Okuyan Artvin Projesi" kapsamında yazdıkları hikaye kitaplarını tanıttı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Okuyan Artvin Projesi" kapsamında yazdıkları hikaye kitaplarını tanıttı.
Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen programa, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Akgümüş, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, siyasi parti temsilcileri ve veliler katıldı.
Üçüncü sınıf öğrencileri, "Küçük Kalemler, Büyük Hayaller" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte hikaye kitaplarını imzaladı.
Satışa sunulan kitaplardan elde edilen gelirin, LÖSEV'e bağışlanacağı bildirildi.
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