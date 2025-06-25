Artvin Valisi Ergün'den orman ürünleri tesisine ziyaret
Artvin Valisi Turan Ergün, orman ürünleri işleme tesisini ziyaret etti.
Artvin Valisi Turan Ergün, orman ürünleri işleme tesisini ziyaret etti.
Merkeze bağlı Ormanlı köyündeki üretim tesisinde incelemelerde bulunan Ergün, faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Ergün, ilin ekonomik kalkınmasına ve bölge istihdamına katkılarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.
İşçilerle sohbet gerçekleştiren Ergün, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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