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        Artvin Valisi Ergün'den orman ürünleri tesisine ziyaret

        Artvin Valisi Turan Ergün, orman ürünleri işleme tesisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:45
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        Artvin Valisi Ergün'den orman ürünleri tesisine ziyaret
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        Artvin Valisi Turan Ergün, orman ürünleri işleme tesisini ziyaret etti.

        Merkeze bağlı Ormanlı köyündeki üretim tesisinde incelemelerde bulunan Ergün, faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Ergün, ilin ekonomik kalkınmasına ve bölge istihdamına katkılarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.

        İşçilerle sohbet gerçekleştiren Ergün, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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