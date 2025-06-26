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        Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi

        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:44 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:55
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        Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
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        Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

        Sünnet edilen çocuklar için Valilik makam aracının da yer aldığı araçlarla şehir turu atıldı.

        Konvoyun ardından Artvin Valiliği Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, çocuklara çeyrek altın ve bisiklet hediye edildi.

        Vali Turan Ergün, sünnet şöleninin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildiğini söyledi.

        Güzel bir organizasyon yapıldığını belirten Ergün, "Valilik makam aracı da dahil olmak üzere emniyet, jandarma ve resmi araçlarımızla konvoy şeklinde çocuklarımızı buraya getirdik. Çocuklarla, velilerle güzel, keyifli gün geçirdik." dedi.

        Bölge Müdürü Reşat Asrak ise "Çocukların ve ailelerin mutlu olduğunu görmek bizleri de memnun etti. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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