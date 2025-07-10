Trabzonspor Borçka Futbol Okulu sporcusunun cenazesi Artvin'de defnedildi

Borçka ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Artar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kenan Güray, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği ile Borçka Trabzonspor Futbol Okulu yöneticileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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