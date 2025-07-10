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        Trabzonspor Borçka Futbol Okulu sporcusunun cenazesi Artvin'de defnedildi

        Artvin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Trabzonspor Borçka Futbol Okulu sporcusu 12 yaşındaki Görkem Miraç Artar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:29 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:29
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        Trabzonspor Borçka Futbol Okulu sporcusunun cenazesi Artvin'de defnedildi
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        Artvin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Trabzonspor Borçka Futbol Okulu sporcusu 12 yaşındaki Görkem Miraç Artar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Borçka ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Artar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kenan Güray, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği ile Borçka Trabzonspor Futbol Okulu yöneticileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Artar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıköy köyüne bağlı Yukarı Tekin Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

        Artvin-Hopa kara yolunun Borçka Sanayi Kavşağı'nda dün M.A. idaresindeki kargo firmasına ait kamyonet, bisiklet kullanan Görkem Miraç Artar'a çarpmıştı.

        Olayda ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Artar, tedavi gördüğü Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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