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        Artvin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Artvin'in Hopa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:49
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        Artvin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Artvin'in Hopa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mert S. yönetimindeki 08 ABS 656 plakalı motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa Geçişi Liman Kavşağı mevkisinde Yasin K'nin kullandığı 34 NJJ 664 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Yasin K, beraberindeki Enes G. ve Ebrar Ü. ile motosiklet sürücüsü Mert S, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Mert S. ile Ebrar Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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