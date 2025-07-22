Artvin'de 21 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süredir aranan R.A.Y'nin, Hopa ilçesine bağlı Çamlı köyünde olduğu tespit edildi.

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