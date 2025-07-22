Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de 21 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Artvin'in Hopa ilçesinde, hakkında 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de 21 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'in Hopa ilçesinde, hakkında 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süredir aranan R.A.Y'nin, Hopa ilçesine bağlı Çamlı köyünde olduğu tespit edildi.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Sakarya'da, İzmir'de ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, İzmir'de ve Eskişehir'de yangın
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!

        Benzer Haberler

        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Artvin'de "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" yapıldı
        Artvin'de "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" yapıldı
        'Çoruh'un gerdanlıkları'ndan 148 milyar TL'lik gelir
        'Çoruh'un gerdanlıkları'ndan 148 milyar TL'lik gelir
        Artvin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Artvin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Artvin'de fırtına; çatılar uçtu, masalar savruldu
        Artvin'de fırtına; çatılar uçtu, masalar savruldu
        Artvin'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Artvin'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi