Artvin'de 21 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Artvin'in Hopa ilçesinde, hakkında 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Artvin'in Hopa ilçesinde, hakkında 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süredir aranan R.A.Y'nin, Hopa ilçesine bağlı Çamlı köyünde olduğu tespit edildi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma taşıma bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından toplam 21 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.