Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir'den köylere ziyaret

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, bazı köyleri ziyaret etti.

Kaymakam Çimşir, İl Genel Meclisi üyesi Remzi Gedik ve Tuncay Bayramin ile Derecik, Sırtoba, Üçırmak ve Üçler köylerinde incelemelerde bulundu.

Köylerde yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları inceleyen Çimşir, muhtarlardan bilgi aldı.

Daha sonra vatandaşlarla da bir araya gelen Çimşir, talepleri dinledi.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten Çimşir, köy ziyaretlerinde ihtiyaçları ve sorunları yerinde tespit ettiklerini ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.