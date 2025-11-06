Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir'den köylere ziyaret

        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, bazı köyleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:46 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:46
        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir'den köylere ziyaret
        Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, bazı köyleri ziyaret etti.

        Kaymakam Çimşir, İl Genel Meclisi üyesi Remzi Gedik ve Tuncay Bayramin ile Derecik, Sırtoba, Üçırmak ve Üçler köylerinde incelemelerde bulundu.

        Köylerde yapımı devam eden ve tamamlanan çalışmaları inceleyen Çimşir, muhtarlardan bilgi aldı.

        Daha sonra vatandaşlarla da bir araya gelen Çimşir, talepleri dinledi.

        Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten Çimşir, köy ziyaretlerinde ihtiyaçları ve sorunları yerinde tespit ettiklerini ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

