        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de kamyonetin alt yola devrildiği kazada 3 kişi öldü

        Artvin'de kamyonetin alt yola devrildiği kazada 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:25
        Ortaköy köyüne bağlı Hekimoğlu Mahallesi'nde Hasan G'nin (41) kullandığı 41 AEB 110 plakalı kamyonet, demir korkuluklara çarptıktan sonra alt yola devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücü ve beraberindeki ağabeyi Yunus G. (51) ile akrabaları Hasan İ'nin (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sıkıştıkları araçtan çıkarılan cenazeler, Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

