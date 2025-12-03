Artvin'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
Artvin'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Turan Ergün, özel gereksinimli bireylerin, eğitimden sanata, spordan iş hayatına kadar birçok alanda başarı sergilediklerini söyledi.
Devletin ve yerel yönetimlerin özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için tüm imkanları kullandıklarını belirten Vali Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim olanaklarına erişimi, engelli vatandaşlarımızın kamu ve özel sektörde istihdamı, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireylere verilen hizmetlerin güçlendirilmesi gibi alanlarda reform niteliğinde önemli adımlar atmıştır. İlimizde de kamu kurumlarımızdan belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımızdan gönüllülerimize kadar tüm paydaşlarımızla erişilebilirliği artıran, sosyal hayata katılımı güçlendiren çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz."
Artvin’de 2025'de 2 bin 40 özel gereksinimli bireye yaklaşık 18 milyon lira evde bakım yardımı sağlandığını ifade eden Ergün, "İlimizde 2025 yılında 296 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiş, toplamda 2 bin 403 kişiye kart sağlanarak çeşitli hizmetlere kolay erişim imkanı sunulmuştur. Aynı yıl içinde 2 bin 40 engelli vatandaşımıza yaklaşık 18 milyon lira tutarında evde bakım yardımı sağlanarak, aile ortamında daha kaliteli ve sürdürülebilir bakım almaları desteklenmiştir.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından özel gereksinimli bireyler şarkılar seslendirdi, Vali Ergün ile eşi Hülya Ergün horon oynayanlara eşlik etti.
Programa, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Emir İşaşır, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Artvin Engelliler Derneği Başkanı Hatice Nur Ersöz de katıldı.
