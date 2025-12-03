Artvin'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Artvin’de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Turan Ergün, özel gereksinimli bireylerin, eğitimden sanata, spordan iş hayatına kadar birçok alanda başarı sergilediklerini söyledi.

Devletin ve yerel yönetimlerin özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için tüm imkanları kullandıklarını belirten Vali Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelli çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim olanaklarına erişimi, engelli vatandaşlarımızın kamu ve özel sektörde istihdamı, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan bireylere verilen hizmetlerin güçlendirilmesi gibi alanlarda reform niteliğinde önemli adımlar atmıştır. İlimizde de kamu kurumlarımızdan belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımızdan gönüllülerimize kadar tüm paydaşlarımızla erişilebilirliği artıran, sosyal hayata katılımı güçlendiren çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz."