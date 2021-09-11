Artvin’de trafik kazası: 4 yaralı

Artvin’de otomobilin işaret levhalarına çarparak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Necati Alkan’ın kıllandığı 08 YA 373 plakalı otomobil, ArtvinŞavşat Karayolunun yaklaşık 25’inci kilometresinde Hamamlı Köyü mevkiinde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki trafik işaret levhalarına yolun üst tarafındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü Necati Alkan ile Sedanur Alkan, Gülsemin Alkan ve Buket Aktaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Necati Alkan’ın durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

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