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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi köyde bulunan yaşam müzesi bölge kültürünü gelecek nesillere aktarıyor

İHA

Tarihi köyde bulunan yaşam müzesi bölge kültürünü gelecek nesillere aktarıyor

Artvin'in Arhavi ilçesi Dikyamaç köyünde bulunan, ‘Yaşam Tarzı Müzesi’, bölge kültürünü gelecek nesillere aktarıyor. Her yıl ziyaretçi sayısı artan tarihi köyde bulunan müzede, gaz lambalarından el değirmenlerine kadar köyde kullanılan her türlü materyali bulmanız mümkün.
Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Dikyamaç Köyünde bulunan tarihi müzede, eski köy evlerindeki el sanatları, günlük yaşamda kullanılan birbirinden ilginç materyaller yer alıyor. Geleneksel kıyafetleri ile bölge turizme önemli katkı sağlayan müze, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda.
Tarihi geçmişe sahip olan Dikyamaç köyünde 1894 yıllında yapılan tarihi cami ve aynı zamanda 400 yıllık kemer köprüler bulunuyor. Bu anlamda oldukça sık ziyaretçi ağırlayan köyde, bir müze yapılmasına karar verilmiş. İş insanı Naim Özkazanç öncülüğünde muhtarlık tarafından köyde atıl durumdaki ilkokul binası restore edilerek 2012'de müzeye dönüştürülmüş.
Dikyamaç Köyü Muhtarı İdris Numanoğlu yaptığı açıklamada, “Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Yılın 3 ayında binin üzerinde ziyaretçi ağırladık” dedi. Numanoğlu, bünyelerinde bir çok eser bulunduğunu belirterek, "Bunların hepsi köylerden toplanmıştır. Genellikle günlük hayatta insanların kullanmış olduğu eser ve malzemelerdir. Müzemizde 150 yıl önce kullanılmış eserler sergilenmektedir. Bölgenin ilk ve tek yaşam tarzı müzesi olarak faaliyet gösteren Dikyamaç Köyü (Kamparna) Yaşam Tarzı Müzesinde, geleneksel yaşamın konu edildiği el sanatları ve yöre halkının evlerinde kullandıkları ve bulundurdukları araç ve gereçler sergilenmektedir.
Müze, geçmişten günümüze dek kültürel yaşamın bütün unsurlarını barındırmaktadır. Eski köy evlerindeki el sanatları, günlük yaşamda kullanılan birbirinden ilginç materyaller, geleneksel kıyafetler bulunan ve turizme önemli katkı sağlayacak müze, bölgeye gelecek yerli ya da yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelmiştir“ ifadelerini kullandı.

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