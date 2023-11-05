Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Artvin Şavşat’ta sonbahar renkleri büyüledi

        Artvin Şavşat'ta sonbahar renkleri büyüledi

        Türkiye'nin sakin şehir unvanlı Artvin'in Şavşat ilçesindeki büyüleyici sonbahar renkleri, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi ve yaylalarıyla dikkati çeken Şavşat, sonbahar mevsimin son günlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

        2

        Bitki örtüsündeki sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla büyüleyici doğal platoyu andırıyor.

        3

        Bozulmamış tabiatıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alan Şavşat Sahara Milli Parkı, Şavşat Karagöl, Papart Vadisi, Rutav Gölü başta olmak üzere önemli turizm destinasyon alanlarının havadan görüntüsüyle büyüledi.

        4
        5
        6
        #ARTVİN
        #şavşat
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları