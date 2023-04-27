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Karadeniz Bölgesi’nin en doğusunda kalan şehri Artvin’dir. Konumu sebebiyle yıllarca birçok uygarlığın ve medeniyetin istila noktası olmuş şehir kültürel zenginliği ile de dikkat çekmektedir. Rafting sporlarıyla da bilinen Çoruh Nehri’nin geçtiği şehir Batum’a gitmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin keşif rotalarının başında geliyor. Şehrin bir diğer özelliği de Artvin sevgiliyle gezilecek yerleri açısından tercih edilmesi olabilir. Bu sayede Karadeniz’in Aşıklar Şehri olarak da anılan Artvin, doğası ve canlılarıyla küçük yapısına rağmen geniş kültürüyle oldukça dikkat çekici bir yer.

İşte Artvin’de gezilecek yerler:

Karagöl

Karagöl, Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Karagöl Tabiat Parkı’nda yer alan heyelan ve set gölüdür. Kuşbakışı bakıldığında tabiat parkındaki göl bir kalbe benzemektedir. Parkta yürüyüş yolları, piknik alanları hatta kamp kurmak için bile yerler mevcut. Yerli ve yabancı turistlerin Artvin’deki günübirlik gezilecek yerler listesinde ilk sırada yer alan Karagöl eşsiz manzarası ve sakin doğasıyla da tekrar tekrar gelmenizi sağlayacak.

Atatepe

Artvin Merkez’in zirve noktalarından biri olan Atatepe Türkiye’deki en büyük Atatürk heykellerinden birine sahip. Yemyeşil dağların arasında yerini koruyan heykel Artvin’in en çok ziyaret edilen yerlerinden biri konumunda. Atatürk heykeli ve yanındaki büyük Türk Bayrağı Atatürk’ün Dumlupınar’da kayaların üzerinde yürüdüğü anı canlandırmaktadır. Şehri selamlayan heykelin yanına kış aylarında soğukluk sebebiyle ulaşım zordur. Bu yüzden bahar aylarında uğrayabilirsiniz.

Mençuna Şelalesi

Artvin’in Arhavi ilçesinde yer alan ve patika yollardan ulaşabileceğiniz bir şelale burası. Şelale’nin yanında yer alan tahta otantik köprü özellikle ziyaretçilerin fotoğraf çekildiği alanlardan biri. Artvin’de yazın gezilecek yerlerden biri olmaya müsait Mençuna Şelalesi’nde yüzme imkanı da bulabilirsiniz. Şırıl şırıl şelalenin çevresinde konaklayabileceğiniz turistik yerler de bulunmakta.

Hatila Vadisi Milli Parkı

Merkez bölümünde yer alan ve özellikle cam terasıyla tanına Artvin’in görülmeye değer yerlerinden biri. Milli parkın içerisinde Hatila deresinin yanı sıra dereciklerde bulunmakta. Genç vadinin etrafında ağaç çeşitliliğinin yanı sıra birçok yabani meyve de yetişmekte. Artvin’de gezilecek yerler doğa mekanlarından biri olan Hatila Vadisi canlı popülasyonu bakımından da oldukça zengin. Özellikle cam terasından izlemeye doyamayacağınız manzarasında birçok kayaç oluşumu da dikkatinizi çekecek.

Artvin Kalesi

Özellikle coğrafi konumu sebebiyle hem doğunun hem de batının kesişim noktalarından biri olan Artvin geçmişte de saldırılara açık bir konumdaydı. Bu gibi nedenlerden dolayı şehrin yüksek kesimlerine inşa edilmiş olan yapıyı “Livane Kalesi” olarak da duyabilirsiniz. Yüksek surlarıyla ihtişamını günümüze kadar sürdürmüş olan kale Çoruh Nehri kıyısına Bagrat Kralı tarafından 937 yılında inşa ettirilmiştir. Osmanlı Dönemi’nde onarılan kale günümüzde restorasyonları tamamlanarak ziyarete açılmıştır.

Maral Şelalesi

Artvin’de ilkbaharda gezilecek yerler arayanların ilk adresi Maral Şelalesidir. Borçka’da bulunan şelale dere ve dereciklerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şelaleyi izleyebileceğiniz seyir terası hem doğayla bütünlenmiş toprak kokusuyla hem de şelalenin sesiyle ziyaretçilerinin ilgi odağı olmasını sağlıyor. Maçahel Vadisinde yer alan şelale y65 metre yükseklikte aşağı dökülmekte. Bahar ayının gelmesiyle yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği şelale Türkiye’nin UNESCO tarafından ilk biyosfer rezervi edildiği bölge özelliğini de taşıyor.

Arsiyan Yaylası

Artvin’e geldiğinizde mutlaka şehrin yemyeşil yaylalarına da uğramalısınız. Artvin’in Şavşat ilçesinde bulunan Arsiyan Yaylası da bu güzel yaylalardan biridir. Yaylanın içerisinde 20 irili ufaklı göl ve 12 adet yüzen ada bulunmakta. Efsanelere de konu olan yayla Sakin Şehir unvanlı Şavşat’ın doğallığını ve adı gibi sakinliğini içinde barındırıyor. Neredeyse her mevsim farklı güzellikleriyle ön plana çıkan yayla en çok ziyaret edilen yerlerden biri konumunda.

Otingo Kaplıcası

Artvin’in Borçka ilçesinde yer alan ve çoğu hastalığa şifasıyla bilinen Otingo Kaplıcası’nı “Balcı Otingo Kaplıcası” olarak da duyabilirsiniz. Artvin’de uzun bir süre kalmak istiyorsanız hem romatizmalara hem de ruh dinginliğine iyi gelen bu kaplıcaya uğrayabilir, suyuna girebilirsiniz. Artvin’in doğa güzellikleri gibi yemyeşil ağaçların çevrelediği kaplıca aynı zamanda müthiş bir manzara zevkine de sahip.

Çoruh Nehri

Türkiye’nin Artvin dışında birkaç şehriyle de bağı olan Çoruh Nehri birçok su sporuyla tanınmakta. Özellikle rafting, kano ve nehir kayağı yapılan nehir zorlu parkurlarıyla su sporu aşıklarının uğrak noktalarından biri konumunda. Yerli ve yabancı turistleri yıl boyu ağırlayan Çoruh Nehri üzerinde birçok barajı bulundurmaktadır. Güllübağ barajı, Borçka Barajı, Artvin Barajı ve Yusufeli Barajı bunlardan bazılarıdır.

Artvin ve Çevresi Kışın Gezilecek Yerler:

Artvin’de kışın gezilecek yerler için listemizde hazırladığımız çoğu yer uygundur. Özellikle kış turizminin ekonomik uygunluğu sayesinde kış aylarında yerli ve yabancı turistler Artvin gezilerinin ardından yaklaşık 1 saat 45 dk süren Batum’a geçiş yapabiliyor. Sizde isterseniz Artvin gezinizin ardından Batum’a geçerek sevdiklerinizle güzel bir tatil geçirebilirsiniz.

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