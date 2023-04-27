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Orta ve Doğu Karadeniz’in geçmişten günümüze medeniyetler eşiği olan şehirlerinden biri de Ordu’dur. Ordu dağları, yaylaları, ve şelalelerinin doğallığını koruyarak günümüze gelmiş olan bir çok turistik yeri bulunmakta. Şehirde yer alan antik kenti ve teras noktaları ziyaretçilerinin tekrar tekrar görmek istediği yerlerden bazılarıdır. Turizme önem veren Ordu’da her mevsim yapılabilecek aktiviteler bulunmaktadır.

İşte Karadeniz Bölgesi’nin kıyı şeridinde yer alan şehri Ordu’da gezilecek yerler:

Ulugöl Tabiat Parkı

Ordu’nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl’ün çevresindeki yemyeşil alanı kapsayan bir tabiat parkı burası. Özellikle sonbahar aylarında bölgenin büründüğü kızıl tonları gelen ziyaretçileri büyülemekte. Gölün çevresindeki kadar suyu üzerindeki bitkilerinde dikkat çektiği göle patika yollardan yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ordu’da gezilecek yerler doğa listeniz için güzel bir rota olacaktır.

Yason Burnu

Ordu’nun Perşembe ilçesinde Karadeniz’e uzanan yarımada şeklindeki burun yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Burnun alt tarafında “Panaya” adında bir kilise de vardır. Yarımadanın içindeki yürüyüş yolunda yürüyebilir, isterseniz de buradan güneşin doğuşunu ve batışını izleyebilirsiniz. Özellikle Ordu’da sevgiliyle gezilecek yerlerden biri olması sebebiyle de yarımada rağbet görmekte.

Çambaşı Yaylası

Karadeniz’in yayla ruhunu yansıtan ve Orduluların her mevsim zaman geçirdiği yerlerden biri Çambaşı Yaylası. Buranın en büyük özelliği yazın Ordulu yerlilerin şenlikler yaptığı ve neredeyse tüm yazı geçirdiği yer olmasının yanı sırada kış aylarında kayak merkezi olarak kullanılmasıdır. Ordu’nun kışın gezilecek yerlerinden olan Çambaşı Yaylası bahar aylarında da piknikler yapmanız ve çeşitli doğa sporları yapabilmeniz için imkanlar tanımakta.

Karaoluk Şelalesi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yer alan ve Karadeniz’in doğal güzelliklerinden biri olan şelale Ordu keşif rotanız için eğlenceli bir seçim olacaktır. Şelaleye giderken uzun bir doğa yürüyüşünün ardından çevresinde piknik yapabilir ve sevdiklerinizle keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Ordulular tarafından burası Çiseli Şelalesi olarak da anılmaktadır.

Boztepe

Ordu’nun eşsiz manzarasını gözler önüne sunan seyir terasıyla ve tüm orduyu gezerek izleme imkanı sunan teleferiğiyle Boztepe Ordu’nun gözbebeği konumunda. Masmavi denizini ve yemyeşil ormanlarını izleme imkanı sunan Boztepe aynı sapanda doğa sporu tutkunlarında Ordu’da ilk geldiği yer. Bunun sebebi bölgede bulunan paraşüt uçuş alanı olması. Ordu’nun ferahlatan manzarasına karşı ekstrem spor meraklıları paraşütle farklı uçuş deneyimleri kazanabiliyor. Boztepe tüm bu fırsatlarıyla Ordu’da yazın gezilecek yerler sıralamasında ilk sıraya yerleşiyor.

Yoroz Kent Ormanı

Ordu’da gezilecek yerlerden olan Yoroz Kent Ormanı şehrin içinde size yemyeşil bir alan sunuyor. Kent Ormanının en büyük özelliği dağın en yükseklerine kurulmuş olan seyir terasıdır. Buradan Karadeniz’de zirve konumlardan birindeymişsiniz gibi hissedecek, dağları ve yemyeşil ormanların güzelliğine kapılacaksınız. Aynı zamanda burada canlı çeşitliliği de yüksektir. Sadece çeşitli bitkilere değil sincap, tavşan ve daha nicesine rastlayabileceğiniz bir canlı yapısı bulunmakta.

Taşbaşı Kilisesi

Ordu’nun Günübirlik Gezilecek Yerlerden bir diğeri varlığını korumakta olan Taşbaşı Kilisesidir. Yapımı 1853 yılına dayanan Rum Ortodoks Kilisesi, yakın bir zamanda restore edilmiş ve kültür merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Beyaz kireçten yapısı ve masmavi manzaranın önündeki duruşuyla yapı oldukça ilgi çekmekte. Gittiğinizde fotoğraflar çekebileceğiniz bu yer Ordu’nun tarihi ve kültürü açısından önem taşımakta.

Kurul Kalesi

Kurul Kalesi, Ordu Merkez Bayadi Köyünde yer alan arkeolojik bir sit alanı olarak biliniyor. Yapılan arkeolojik kazılarda buradan tahtında oturan Kibele Heykeli çıkarıldığı görülmüştür. Aynı zamanda ziyarete açık olan bu yer geçmişte Doğu Karadeniz’deki ilk arkeolojik kazı alanı olması açısından da önem taşıyor. Ordu’nun geçmiş uygarlık tarihine ışık tutan bu kalesine günübirlik gezilerinizde de uğrayabilirsiniz.

Turnasuyu Vadisi

Ordu’da ilkbaharda gezilecek yerlerin başında gelen yerlerden biri Turnasuyu Vadisi. Bölgedeki yürüyüş parkurları ve küçük köprüler gelen ziyaretçiler tarafından ilgi çekmekte. Suyun şırıltısı eşliğinde Vadi’nin alt kısmında kamp da yapabilirsiniz. Buradaki derenin önemli özelliklerinden biri de alabalıklar başta olmak üzere farklı tatlı su canlılarına ev sahipliği yapması. Ayrıca Turnasuyu Vadisi çevresinde eski yerleşim kalıntıları da karşınıza çıkabilir.

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