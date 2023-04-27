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Zonguldak'ta gezilecek yerler: Zonguldak mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

Batı Karadeniz Bölgesi'nin liman kenti olan Zonguldak, aynı zamanda kömür madenleri ile de bilinmektedir. Friglerden günümüze kadar süren maden işçiliği şehrin en büyük ekonomik faaliyetlerinden birisidir. Ticari anlamda önemli bir şehir olan Zonguldak, aynı zamanda birbirinden özel doğal güzellikleri ile görenleri kendisine hayran bırakmaktadır.

Zonguldak'ta Gezilecek Yerler: Zonguldak Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
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Zonguldak, Batı Karadeniz’de yer alan ve denize olan kıyıları ile tanınan bir şehir. Karadeniz çevresindeki ülkeler ve şehirlerin kolay ulaşımı sayesinde liman kenti olarak bilinmekte. Özellikle içerisindeki doğal güzelliklerini yanı sıra madeni zenginlikleriyle de bilinen şehir kıyı şeridi sayesinde deniz ticaretinde önemli bir noktada. Friglerden günümüze kadar süren maden işletmeciliği sosyoekonomik konumu açısından da önem arz ediyor. Şehrin arkeolojik kazılarla keşfedilmiş yerleri ve doğal yapıları turistik geziler açısından uygun.

Batı Karadeniz’in liman kenti Zonguldak’ta gezilecek yerler:

Gökgöl Mağarası

Zonguldak’ın 875 metre uzunluğundaki en uzun yürüyüş alanı mesafesine sahip mağarası, Merkez ilçesinde yer alıyor. İçerisinde sütunlar, traverten, sarkıt gibi tüm mağara içi yapıları görebileceğiniz bu yer aktif bir damlataş mağarasıdır. Zonguldak günübirlik gezilecek yerleri için de uygun olan Gökgöl Mağarası’nın solunum yolu hastalıklarına da iyi geldiği bilinmekte. Hem farklı deneyim açısından hem de Zonguldak’ın yeraltı zenginliklerini yakından görmeniz için uğramanız gereken yerlerden biri.

Zonguldak Maden Müzesi

Zonguldak’ın madeni zenginliklerinin başında gelen taşkömürünün tarihi ve gelişimi hakkında bilgiler sunan bir müze burası. İçerisinde kömürün gelişimi yanı sıra teknik bilgilerinde verildiği müze üç kattan oluşmaktadır. Taşkömürünün ambiyansına uygun tasarlanmış müzede üç boyutlu kabartmalar ve madencilerin yaşadıklarına da değinilmiş. Madenle ilgili süreçlere, kullanılan ekipmanların minyatürüne kadar hazırlanmış olan müzede, Zonguldak’ın simgesi olan madeni zenginlikler sergilenmekte.

Tieion Antik Kenti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkmış olan antik kent yerleşim tarihi Friglere dayanan Zonguldak’a yeni bir bakış kazandırıyor. Aynı zamanda bölge Karadeniz kıyılarındaki tek antik kent olma özelliğiyle de önem arz ediyor. Kale, tapınak ve yazılı eserlerin bulunduğu bölge tarih ve arkeoloji tutkunları tarafından merakla ziyaret edilmekte.

Filyos Plajı

Batı Karadeniz’in kıyı şeritlerinden biri olma şansına sahip Zonguldak’ın yaz aylarında özellikle tercih ettiği Filyos Plajı, berrak suyuyla görenlerini büyülüyor. Özellikle Zonguldak’ta yazın gezilecek yerlerin başını çeken Filyos sahillerinin bir diğer özelliğiyse Filyos Çayı’nın Karadeniz’e döküldüğü yer olması. Filyos çevresinde yapılan arkeolojik kazılar ve Roma İmparatorluğuna dayanan tarihi yapısı sebebiyle de liman antik kenti ilginizi çekebilir.

Filyos Kalesi

Antik kent geziniz ve plaj turunuzun ardından mutlaka ziyaret etmeniz gereken bir sonraki yer Filyos Kalesi. Yapılış tarihinin Roma İmparatorluğu zamanına dayandığı düşünülen yapı büyük ve geniş taşlarıyla da dikkat çekmekte. Karadeniz’in masmavi manzarasını da izleyebileceğiniz kale Tieion Antik Kentiyle çok yakın. Zonguldak’ta Sevgiliyle Gezilecek Yerlerden biri olma açısından da popüler olan bu yerde küçük bir tarihi tur yapılabilir.

Cehennemağzı Mağaraları

Üç mağaranın bir araya gelmesiyle oluşan mağara, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alıyor. Mağara’nın içinin bir dönem kilise olarak kullanılması sebebiyle “Kilise Mağara” olarak da anılmakta. İkinci mağara “Koca Yusuf” üçüncü mağara da “Ayazma Mağarası” olarak bilinmekte. Mitolojik olarak da hikayeleri bulunan mağaranın içerisinde yapay bir su sarnıcı bulunmakta. Işıklandırmaların arasında farklı bir manzara zevki sunan mağara da yürüyüş yaparak etrafı inceleyebilirsiniz.

Karadeniz Ereğli Müzesi

Eğer yolunuz Zonguldak’a düştüyse gezebileceğiniz birçok müze bulunmakta. Zonguldak kışın gezilecek yerlerden biri olan Karadeniz Ereğli Müzesi önceden Halil Paşa Konağı olarak kullanılmaktaydı. Bir dönem okul olarak da kullanılan yapı restore edildikten sonra müze olarak kullanılmaya başlanmıştır. Birçok medeniyetin izini taşıyan müzenin her katında farklı uygarlıklara rastlamanız mümkün. Zemin katını Roma ve Helenistik döneme ait izler, birinci katını ise ilk çağ uygarlıklarına ait eserler ve çeşitli medeniyetlerden para birimleri, ikinci katında da çoğu el emeğine dayanan kültürel araç gereç ve eşyalar, üçüncü katı ise tamamen Osmanlı Dönemi’ne ait eserlerin bulunduğu bölümlerden oluşmakta.

Bastoncular Çarşısı

El işçiliğine önem veren ve gerek madenlerinde gerekse yaptığı çoğu işte de kültürel değerlerini esas olarak yapan Zonguldak’ın Devrek ilçesinin bastonları sembolü olarak görülmekte. Özellikle turistlerini hem yapım hem de satış aşamalarının gösterilmesiyle ilgisini çekmiş olan Bastoncular Çarşısı’na uğramalısınız. Aynı zaman da zanaatkarlarla keyifli sohbette yapacağınız bu küçük çarşı da baston yapım aşamalarını da görme imkanı bulabilirsiniz.

Kızılcapınar Baraj Gölü

Ailenizle geldiğinizde Zonguldak’ta ilkbaharda gezilecek yerlerden biri olan gölün çevresinde keyifli zaman geçirebilirsiniz. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alan Kızılcapınar Baraj Gölü yemyeşil manzarasını ve masmavi gölünü izleyerek sevdiklerinizle piknik yapabilirsiniz. Patika yollarından yürüyerek geçeceğiniz mesire alanlarının bulunduğu bu yer şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin uğrak noktası.

Değirmenağzı Şelaleleri

Karadeniz yemyeşil ormanları hırçın şelaleleriyle ve müthiş doğa harikalarıyla aklımıza kazınmış durumda. Zonguldak’ta gezilecek yerler doğanın da eşsiz manzaralarından birine sahip olan Değirmenağzı Şelalelerine yemyeşil yollarından yürüyerek ulaşabilirsiniz. İsterseniz bahar ve yaz aylarında da suyuna girebileceğiniz şelalelerin çevresi kamp yapmak için sakin ve uygun bir konumda.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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