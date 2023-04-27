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Doğu Karadeniz’in özellikle dağlarıyla ünlü şehirlerinden biridir, Giresun. Şehir geçmişten günümüze kadar birçok yeniliğe uğramış ve özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarında sanayileşmek adına atılan adımlarda büyük rol oynamıştır. Karadeniz’in denizle iç içe olan bu yemyeşil şehri ziyaretçilerine her mevsim farklı fırsatlar sunuyor. Yaz aylarında yaylaları ve plajları, kış aylarında dağları ve dereleri, tarihi gezi isteyenlere kaleleri ve daha birçok gezilecek yeri olan Giresun’un manzarası görülmeye değer. Bölge’de geçmişte yaşamış olan Rumlar sebebiyle günümüze ulaşmış birçok dini yapıda bulunmakta.

İşte hazırladığımız Giresun’da gezilecek yerler listemiz:

Kümbet Yaylası

Yaz aylarında hem Giresunluların hem de gelen turistlerin ilk durak noktası olan Kümbet Yaylası Giresun’un Dereli ilçesinde bulunuyor. Heidi’nin Alp Dağlarını aratmayan yayla manzarasıyla, yeşilliğiyle kültüre ve iklime özgün evleriyle Giresun’un simgesi durumunda. Eğer şanslıysanız her yıl temmuz aylarının sonuna doğru Kümbet Yaylasında düzenlenen kültür şenliklerine katılabilirsiniz. Bölgenin kültürel yemeklerinin, danslarının ve yerli şarkıcılarının performans aldığı şenliklerde tüm Giresunlular bir araya gelip yaylanın tadını çıkarıyor.

Giresun Kalesi

Giresun’da günübirlik gezilerinizde şehrin Merkezi’nde yer alan kaleye mutlaka uğramalısınız. Coğrafi konumu ve doğal zenginlikleriyle saldırıya açık konumda olan Giresun’un korunma amacıyla yapılmış olan tarihi kalesi onarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüze ilk hali gibi ulaşamasa da yeşilliklerin ve tarihi yapıların arasından kaleye çıkarken arkanızda kalan deniz manzarasına bakmayı unutmayın. Kalede Milli Mücadele döneminde çabalamış askerler için bir anıt mezarlığı da bulunmakta. Giresun’u kuş bakışı izlemenize fırsat veren kale, Karadeniz’in masmavi denizlerine seyir zevki sunuyor.

Giresun Adası

Doğu Karadeniz’in tek adası olma özelliğini taşıyan Giresun Adası’nı yaz aylarında düzenlenen liman turlarıyla ziyarete gidebilirsiniz. Giresun’un Gedikkaya Merkezinin tam karşısında yer alan ada da birçok canlı popülasyonu bulunmaktadır. Adada Orta Çağ’a ait olduğu bilinen dini yapılar, surlar ve mezarlar bulunmaktadır. Ada Giresun’un bir parçası olarak yemyeşil yapısıyla Giresun yazın gezilecek yerleri açısından önem taşıyor.

Giresun Müzesi

Giresun gezinizde bazen sokak aralarında bazen de köylerinde tarihi kiliselere rastlamanız mümkün. Bölgedeki hoşgörü anlayışıyla günümüze ulaşmış olan ve ziyaretçilerini ağırlayan kiliselerden biri burası. Günümüzde Giresun Müzesi olarak kullanılan yapının eski adı “Aziz Nikola Kilisesi” olarak bilinmekte. Kilise’nin yanındaki kalıntılardan Papaz Evi olarak düşünülen yapı tekrar inşa edilmiştir. Ortodoks Kilisesi olarak bilinen yapının içi çok geniş ve sergi salonları da oldukça zengindir.

Dereli Kuzalan Şelalesi

Dereli ilçesinde yer alan tabiat parkı şelalenin etrafındaki mesire alanları ve yürüyüş yollarıyla bahar aylarının vazgeçilmez mekanı. Özellikle Giresun’da ilkbahar’da gezilecek yerlerden biri olan Kuzalan Şelalesi Tabiat Parkı 20 metre yükseklikte bir şelaleye sahip. Şelalenin tam karşısına kurulmuş olan seyir terasından suyun şırıltısı ve eşsiz manzarasını izleyebilirsiniz. Parkın büyüklüğü ve birçok imkanı sebebiyle istediğiniz zaman gelip kamp yapma imkanı da yakalayabilirsiniz.

Bektaş Yaylası

Karadeniz’in yaylaları bol yeşilliği ve küçük yapılarıyla yaz aylarının gözdesi konumunda. Hatta Giresunlular kışı şehir merkezinde yazıysa yaylalarda geçirmekte. Fakat Bektaş Yaylası aynı canlı yapısını kış aylarında ve dolu dolu kar yağarken de koruyor. Giresun’da kışın gezilecek yerlerden biri olma sebebi yaylanın yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da imkan sunması. Sevdiklerinizle gelip kalabileceğiniz bembeyaz geniş manzarasında zaman geçirebilirsiniz. Adını Hacı Bektaşi Veli tarafından alan yayla Dereli ve Bulancak ilçelerinin arasında yer alıyor.

Sis Dağı

Aladağların zirvesinde bulunan Sis Dağı bulutların üzerindeymiş hissine kapılmanızı sağlayacak. Milli park olarak da ilan edilen dağ aynı zamanda yayla görevi de görmekte. Bölge doğal zenginliklere ve unutamayacağınız bir manzaraya sahip. Giresun’da gezilecek yerler doğa listenizde mutlaka olması gereken bu yerde de temmuz aylarında Sis Dağı Yaylası Şenlikleri yapılmakta. Dağın patika yollarından geçerek sislerin üzerine çıkabilir keyifli bir trekking deneyimi elde edebilirsiniz.

Zeytinlik

Zeytinlik, geçmişte Giresun’da yapılan fındık ihracatı için Avrupalıların “Gogora Mahallesi” olarak bilinmekteydi. Rum kökenli insanların yaşadığı bu mahallede yaklaşık 80 adet ev bulunmakta. Giresun’un tarihi ve kültürel yanını yansıtan bu yapılar şehrin ilgi çeken yerlerinden biri konumunda. Gidip ziyaret edebileceğiniz ve sokak aralarında fotoğraflar çekilebileceğiniz bu yerde şehir içinde bambaşka bir şehirle karşılaşmış hissine kapılacaksınız.

Uluburun Plajı

Dağları ve yaylaları kadar sahil kenarları da popüler olan şehrin hırçın denizine de girebileceğiniz plajları bulunuyor. Bunlardan en çok tercih edilenlerden biri olan Uluburun, maviyle yeşilin mükemmel uyumunu gözler önüne seriyor. Tertemiz ve berrak deniziyle yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu plaj Giresun’un Keşap ilçesinde yer alıyor. Aynı zamanda plajın üst tarafında güvenli kamp alanları da bulunmakta.

Mavi Göl

Giresun’da sevgiliyle gezilecek yerler arıyorsanız mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri burası. Otantik göl üstündeki köprüsünde fotoğraflar çekilebilir, adını da aldığı masmavi gölünü izleyebilirsiniz. Giresun’un doğa harikalarından biri olan bu göl Kuzalan Tabiat Parkı’nın içerisinde yer alıyor. Üç adet gölün birleşimiyle oluşan gölü seyir teraslarından da izleyebilirsiniz. Bölge halkı tarafından “Göğ Göl ya da Sodalıgöl” olarak da duyabileceğiniz mavinin her tonuna rastlayabileceğiniz bu göl doğal kanyonların arasında bulunuyor.

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