Arzu isminin anlamı nedir? Arzu ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Arzu isminin analizi

Bir ismin hangi anlamı taşıdığı ve analizi gibi bilgiler, ismin verildiği çocuğun gelecek hayatını belirleme konusunda çok etkilidir. Çeşitli görüşlerin ortak sonucuna göre ismin taşıdığı harfler, söz konusu kişinin karakteri üzerinde dahi etki sahibidir. Bu noktada birçok kişinin isim koyma sürecinde değerlendirdiği Arzu ismi öne çıkar. Peki Arzu Kur’an’da geçiyor mu? İşte Arzu ismine dair merak ettikleriniz…

ARZU İSMİNİN ANLAMI

Bir bebeğe verilen ismin, o çocuğun aidiyet duygusu üzerinde önemli bir etkisi vardır ve çocuk ismi hayatı boyunca taşır. Bu nedenle anne babaların en merak ettiği konuların başında Arzu isminin anlamı gelir. İşte ismin anlamları;

Cinsi istek

Bir kişinin bir şeye karşı duyduğu yoğun istek Kimileri tarafından kulağa hoş gelen tınısıyla beğeni toplayan Arzu isminin bazı kişiler tarafından sevilmediği de bilinenler arasındadır. Ülkemizde Arzu adını kullanan birçok kişi vardır. Bu konudaki istatistikler; Türkiye’de 121.501 kişi,

Ankara’da 8.001 kişi,

İstanbul’da 29.998 kişi,

İzmir’de 7.882 kişi. Arzu adına sahip olan insanlar, iç dünyalarında yaşadıklarını dışarıya yansıtma özellikleriyle dikkat çeker. Bu insanlar, diğerlerine göre başlarına gelen olayları daha fazla düşünme ve analiz etme özelliğine sahiptir. Ayrıca Arzu ismini taşıyan insanlarda yüksek bir iş ahlâkı vardır. Enerjileri dışarıdan bitmez tükenmez gibi dursa da zaman zaman iş- özel hayat dengesini ayarlayamadıkları için bunalım geçirebilirler.

ARZU KUR’AN’DA GEÇİYOR MU? Ebeveynlerin cevabını yoğun şekilde merak ettiği sorulardan bir diğeri ise “Arzu Kur’an’da geçiyor mu?” sorusudur. Söz konusu ismin doğrudan Kur’an’da geçmediği bilinir, ancak bu ismin bebeklere verilmesinde dinen de bir sakınca bulunmamıştır. Yani çocuğa Arzu ismini koymak caizdir. ARZU İSMİNİN ANALİZİ NEDİR? Peki Arzu isminin analizi nedir? İsimlerin taşıdıkları harflerin çocukların karakteri üzerinde etki sahibi olduğu bilinenler arasındadır. Bu noktada Arzu isminin verdiği kişilik enerjileri: Akademik anlamda başarılı, mantıklı, algısı yüksek, okumaktan hoşlanan, ağır hareketleri olan, zaman zaman kararsız ve neşeli. Arzu adının isim analizi ise aşağıda verilmiştir;