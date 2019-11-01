Katy Perry'nin o fotoğrafı davalık oldu

1993 yılının Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, yeni yaşına eşi ve oğluyla birlikte girdi. Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ ile oğlu Can Aslantuğ, Onan'ın 47'nci doğum günü için sürpriz bir kutlama düzenledi.

Onan da o gece çekilen pozunu Instagram sayfasında "47'nin ilk gününden... Dün gece bu harika sürprizle yanımda olan, arayan, güzel mesajlarıyla yanımda hissettiren herkese sonsuz teşekkür..İyi ki varsınız" notuyla paylaştı.

Can Aslantuğ da annesiyle yer aldığı aynı pozu sosyal medya hesabı üzerinden, "Doğum günü kızı" notuyla paylaştı.

Türkiye'nin örnek çiftlerinden olarak görülen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 1996 yılında evlendi. Çiftin 18 yaşında Can adında bir oğulları var.