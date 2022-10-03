OYUNCU OLDU

Ayrıca Koç Üniversitesi Konservatuvar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can Aslantuğ, anne ve babasının izinden gitmeye karar vermişti. Oyuncu olma kararı alan Aslantuğ, bir ajans ile sözleşme imzalamış ve haberi sosyal medyadan duyurmuştu.