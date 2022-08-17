İçinde yüklü miktarda asbest maddesi içeren "Nae São Paulo" gemisi gündeme oturdu. 5 Ağustos'ta Brezilya'dan ayrılan gemi Eylül sonuna doğru İzmir, Aliağa limanına bekleniyor. İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren gemi söküm şirketlerinin üst kuruluşu Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) geminin geri dönüştürülme işlemini üstlendi. GEMİSANDER'den konuyla ilgili açıklama geldi. İşte, haberimizin detayları...

ASBEST NEDİR?

Sözlükte asbest, "Bir silikat olan tremolitin değişmesinden oluşan, kırılmadan bükülebilen, ipek görünümünde lifli, ateşe dayanıklı bir mineral." olarak tanımlansa da bu kadar olay olmasına neden olan asıl nedeni bu değil. Asbest ayrıca akciğer zarları arasında su toplanması, akciğer zarında kalınlaşmanın meydana gelmesi ve akciğer yapısında doku tahribatına neden olur. Bunun yanı sıra akciğer kanseri, gırtlak kanseri ve sindirim sisteminde kanser oluşumuna neden olur.

ASBESTLİ GEMİ YOLDA

İzmir'in Aliağa ilçesinde sökümü planlanan ve yüksek miktarda asbest taşıdığı için İzmir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurum ve STK'nın sökümüne itiraz ettiği "Nae São Paulo" nükleer uçak gemisinin 5 Ağustos'ta Brezilya'dan yola çıktığı belirtildi.

Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizden kimse kuşkusu duymasın" demişti.

Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, 900 tonlu asbest taşıyan gemiyle ilgili açıklama yaptı.

Adem Şimşek, asbest, atom ve radyasyon konuları ile ilgili gerekli tüm kontrollerin yapıldığını öne sürerek, Rio De Janeiro Limanı'ndan 5 Ağustos'ta yola çıkan geminin eylül sonunda İzmir'e geleceğini belirtti.

ALÇEP NÖBETE BAŞLADI

Aliağa Çevre Platformu'nun (ALÇEP) çağrısıyla bir araya gelen çevre örgütleri, Brezilya Donanması’na ait asbestli Nae Sao Paulo gemisinin Aliağa'da sökülmesine karşı nöbet eylemi başlattı. Aliağa Meydanı'nda toplanan platform üyeleri, nöbet eylemi öncesi basın açıklaması düzenledi. “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” yazılı pankart ile “Doğamız için nöbetteyiz” yazılı dövizler taşınan açıklamada, “Aliağa dünyanın çöplüğü değildir” ve “Zehirli gemi istemiyoruz” sloganları atıldı.

Ege Bölgesi illerinden de çevre aktivistlerinin katıldığı açıklamada konuşan ALÇEP Sözcüsü Zeki Küçükakyüz, asbestli geminin Brezilya’dan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktığını hatırlattı.

GEMİSANDER'İN AÇIKLAMASI

“Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu yönergeleri doğrultusundaki tüm incelemeler, uluslararası akreditasyona sahip ve Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu onaylı bağımsız bir firma tarafından yerinde yapılmış olup, analiz ve raporlar 13 Ekim 2021 tarihli radyasyon ölçüm raporu ile Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumunun değerlendirilmesine sunulmuştur.

Nükleer Düzenleme Kurumu, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 25 Ekim 2022 tarihli verdiği görüş yazısı ile Sao Paulo gemisinin ülkemize getirilmesinde ve sökülmesinde radyolojik açıdan bir sakınca bulunmadığını değerlendirmiş olup, ilgili kurumlara bu görüşü yazılı olarak bildirmiştir. Sao Paulo gemisinin ülkemize varışı sonucunda yapılacak olan Radyasyon ve Atık Envanter incelemesi, geminin varışı öncesinde sunulmuş olan rapor ve analizlerin teyidi maksadıyla gerçekleşecek olup, gemi söküm tesislerine gelen tüm gemiler için geçerli olan ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrolünde yapılan rutin bir uygulamadır.”